Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Земан увидел в штурме Капитолия попытку сделать Майдан

Amazon прекращает хостинг популярной среди фанатов Трампа соцсети Parler

В Австрии министр труда подала в отставку из-за плагиат-скандала

Пенс допускает применение 25 поправки для устранения Трампа - CNN






В США арестовали участников штурма Капитолия, в том числе "шамана" QAnon с рогами

Воскресенье, 10 января 2021, 10:19

В США взяли под стражу еще нескольких участников штурма Капитолия, в том числе Джейкоба Энтони Ченсли, который называет себя шаманом QAnon, бессмысленной теории заговора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Фотография Ченсли, который прорвался в Конгресс с раскрашенным лицом, в меховой шапке и с рогами, облетела мировые СМИ.

 

В заявлении федерального прокурора Вашингтона говорится, что Ченсли нес с собой копье примерно 6 футов в длину с американским флагом, привязанным немного ниже лезвия. Он взят под стражу по обвинению, которое включает насильственное проникновение и хулиганство.

Полиция также задержала мужчину из Флориды, который был сфотографирован с кафедрой спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. 36-летний Адам Джонсон обвиняется среди прочего в хищении государственного имущества и насильственном проникновении.

 

Также среди обвиняемых есть законодатель из Западной Вирджинии Деррик Эванс. Утверждается, что он опубликовал в интернете видео, на котором он стоит у здания со сторонниками Трампа, а затем входит внутрь.

Более десятка человек были обвинены в связи со штурмом Капитолия. Среди них человек из Алабамы, которого якобы обнаружили рядом с беспорядками с 11 коктейлями Молотова.

Напомним, ряд лиц, опознанных среди сторонников Трампа, которые штурмовали Капитолий, после этого потеряли работу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Штурм Капитолия США
powered by lun.ua