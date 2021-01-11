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У Данії заарештували 9 осіб після сутичок на демонстрації проти карантину

Понеділок, 11 січня 2021, 10:06

Поліція Данії заарештувала дев'ять осіб після того, як демонстрації проти коронавірусних обмежень переросли в насильство у двох містах, включаючи столицю Копенгаген.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За даними поліції, від 200 до 250 осіб зібралися в Копенгагені і десятки в місті Ольборг на півночі Данії.

 

Демонстрації, організовані групою, що називає себе "Люди в чорному", були організовані проти обмежень, введених для стримування поширення коронавірусу.

Протестувальники кричали: "Свобода для Данії, з нас досить. У Копенгагені вони запалювали феєрверки і кидали пляшки в поліцію.

В результаті в данській столиці було арештовано чотирьох людей, в Ольборзі - п'ять осіб.

Нагадаємо, 5 січня Данія ввела нові карантинні заходи, спрямовані на стримування швидкого поширення нового варіанту коронавірусу, який вважається більш заразним. 

Нові обмеження включають скорочення ліміту громадських зібрань із 10 до 5 осіб. Також буде введено правило двометрової дистанції в громадських місцях, включаючи магазини.

Данія запровадила більш жорсткий карантин в грудні - закрились бари, ресторани та інші другорядні магазини.

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Данія Коронавірус
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