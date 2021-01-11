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В Дании арестовали 9 человек после столкновений на демонстрации против карантина

Понедельник, 11 января 2021, 10:06

Полиция Дании арестовала девять человек после того, как демонстрации против коронавирусных ограничений переросли в насилие в двух городах, включая столицу Копенгаген.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По данным полиции, от 200 до 250 человек собрались в Копенгагене и десятки - в городе Ольборг на севере Дании.

 

Демонстрации, организованные группой, называющей себя "Люди в черном", были организованы против ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Протестующие кричали: "Свобода для Дании, с нас хватит". В Копенгагене они зажигали фейерверки и бросали бутылки в полицию.

В результате в датской столице были арестованы четыре человека, в Ольборге - пять человек.

Напомним, 5 января Дания ввела новые карантинные меры, направленные на сдерживание быстрого распространения нового варианта коронавируса, который считается более заразным.

Новые ограничения включают сокращение лимита общественных собраний с 10 до 5 человек. Также будет введено правило двухметровой дистанции в общественных местах, включая магазины.

Дания ввела более строгий карантин в декабре - закрылись бары, рестораны и второстепенные магазины.

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