Британию ждут впереди "плохие недели" эпидемии коронавируса

Ближайшие недели могут стать самыми тяжелыми для системы здравоохранения Великобритании в противодействии эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил главный врач Англии Крис Витти.

"Следующие несколько недель будут худшими неделями пандемии с точки зрения загрузки медицинской системы", - отметил он.

По его словам, если на пике "первой волны" эпидемии в больницах одновременно находилось около 18 000 больных коронавирусом, то сейчас это - около 30 000, и такая нагрузка на медицинскую систему уже опасна.

В течение последней недели Великобритания зафиксировала несколько новых рекордов заражения, связывают с распространением нового, более заразного штамма. В некоторых районах Лондона количество больных достигает 1 на 20 человек населения. В минувшую пятницу, 8 января, мэр Лондона, где объявлен режим повышенной опасности, отмечал, что больницы столицы - под угрозой переполнения больными коронавирус.

9 января страна впервые зарегистрировала более 1000 смертей в сутки. До этого подобные показатели были только в Германии.

С начала эпидемии, в Британии заболели коронавирус уже более 3 миллионов человек, из них 81 000 больных умерли.

Великобритания пока единственной в Европе утвердила уже три вакцины от коронавируса - BioNTech / Pfizer, AstraZeneca Moderna. Ожидается, что к середине февраля будут вакцинированы около 15 млн человек - четыре уязвимые категории.

Для ускорения программы в стране открыли семь центров массовой вакцинации.