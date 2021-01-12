Премьер Финляндия призвала Еврокомиссию ускорить распределение вакцин

Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европейскую комиссию ускорить распространение вакцин против коронавируса среди стран ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме, направленном в понедельник президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

"Премьер-министр Марин призвала Комиссию сделать все возможное для того, чтобы фармацевтические компании производили вакцины можно эффективнее и чтобы вакцины, закупленные совместно ЕС, распределялись государствам-членам быстрее, чем сейчас", - рассказали о содержании письма в офисе премьера.

Марин также попросила Комиссию предоставить информацию лидерам ЕС о ситуации с вакцинами на саммите на следующей неделе.

Недавно ЕС объявил о соглашении по резервированию еще до 300 млн доз вакцины BioNTech / Pfizer. В общем, блок зарезервировал 2,3 миллиарда доз вакцин шести производителей.

В настоящее время в ЕС разрешено использование вакцины Pfizer / BioNTech, а также американского препарата от компании Moderna.

Напомним, 4 января Великобритания стала первой страной, которая начала использовать недорогую и легко транспортабельную вакцину от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета.

Вакцина Oxford / AstraZeneca дешевле и может храниться при температуре обычного холодильника, что упрощает транспортировку и использование.

Почти все страны-члены ЕС начали массовую вакцинацию от коронавируса 27 декабря - через несколько дней после того, как первая вакцина, от разработчиков Pfizer-BioNTech, получила разрешение на использование в ЕС.