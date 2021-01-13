Зеленський обговорив з президентом Португалії убивство українця і попросив про вакцини

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою обговорив убивство українця в аеропорту Лісабона і попросив посприяти з вакцинами.

Про це повідомили у пресслужбі офісу глави держави в середу, пише "Європейська правда".

Відзначається, що окремо президенти зупинилися на справі Ігоря Гоменюка. Зеленський подякував португальській стороні за справедливу компенсацію й турботу про рідних загиблого.

"Ми впевнені, що португальська сторона забезпечить повне та неупереджене розслідування обставин смерті громадянина України Ігоря Гоменюка у березні 2020 року", - цитує пресслужба Зеленського.

Зеленський також порушив питання можливості отримання вакцини Україною найближчим часом.

"Буду вдячний за сприяння в наданні перших вакцин COVAX вже у січні-лютому", - заявив Зеленський президенту Португалії.

Інцидент із загибеллю українця стався ще у березні 2020 року. 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Невдовзі після затримання він помер. Трьох офіцерів SEF, причетних до інциденту, згодом затримали та висунули їм звинувачення у вбивстві.

Глава МВС Едуарду Кабріта оголосив про відставку глави португальської прикордонної служби (SEF) в рамках плану реструктуризації для більш чіткого розділення поліції та адміністративних функцій у роботі з іммігрантами. Він також погодився виплатити компенсацію родині загиблого.