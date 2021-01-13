Зеленский обсудил с президентом Португалии убийство украинца и попросил о вакцинах

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза обсудил убийство украинца в аэропорту Лиссабона и попросил помочь с вакцинами.

Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства в среду, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что отдельно президенты остановились на деле Игоря Гоменюка. Зеленский поблагодарил португальскую сторону за справедливую компенсацию и заботу о родных погибшего.

"Мы уверены, что португальская сторона обеспечит полное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка в марте 2020 года", - цитирует пресс-служба Зеленского.

Зеленский также поднял вопрос возможности получения вакцины Украиной в ближайшее время.

"Буду благодарен за содействие в предоставлении первых вакцин COVAX уже в январе-феврале", - заявил Зеленский президенту Португалии.

Инцидент с гибелью украинца произошел еще в марте 2020 года. 40-летнего Игоря Гоменюка задержали в аэропорту Лиссабона за попытку въехать в страну без действительной визы. Вскоре после задержания он умер. Трех офицеров SEF, причастных к инциденту, впоследствии задержали и предъявили им обвинения в убийстве.

Глава МВД Эдуарду Кабрита объявил об отставке главы португальской пограничной службы (SEF) в рамках плана реструктуризации для более четкого разделения полиции и административных функций в работе с иммигрантами. Он также согласился выплатить компенсацию семье погибшего.