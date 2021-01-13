Санду проситиме Брюссель про експертизу ситуації на річці Дністер
Президент Молдови Мая Санду має намір в ході майбутнього офіційного візиту в Брюссель звернутися до Євросоюзу з проханням провести повну експертизу ситуації на Дністрі, де українська влада хоче побудувати кілька електростанцій.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".
Санду виступила на пресконференції, присвяченій підсумкам свого першого візиту за кордон до Києва.
"Ми детально обговорили це питання з президентом Володимиром Зеленським. Є повне розуміння в необхідності дотримання екологічних норм, щоб не піддавати ризику близько семи мільйонів громадян Молдови та України, які проживають в басейні річки Дністер. Річка забезпечує нас питною водою, ми повинні зберегти це і для наступних поколінь", - повідомила президент Молдови.
Як зазначила Санду, зараз перспективи спорудження електростанцій на Дністрі обговорюють робочі групи урядів двох країн, але остаточне рішення може бути прийнято тільки з урахуванням результатів експертизи, яку проведуть фахівці Євросоюзу.
"Через кілька днів я буду в Брюсселі. Я буду просити, щоб ця експертиза була проведена найретельнішим чином", - сказала президент.
Українська влада протягом декількох останніх років заявляє про намір побудувати на річці Дністер, в районі міста Новодністровськ, шість сучасних електростанцій, які доповнять вже існуючий в цьому районі великий гідровузол.
Молдовські екологи стверджують, що таке будівництво може призвести до обміління річки, руйнування екосистеми, а також зникнення флори і фауни. Крім того, це мое створити загрози в забезпеченні водою ряду населених пунктів, включаючи Кишинів і Одесу.