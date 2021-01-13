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Санду будет просить Брюссель о экспертизе ситуации на реке Днестр

Среда, 13 января 2021, 18:49

Президент Молдовы Мая Санду намерена в ходе предстоящего официального визита в Брюссель обратиться к Евросоюзу с просьбой провести полную экспертизу ситуации на Днестре, где украинская власть хочет построить несколько электростанций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Санду выступила на пресс-конференции, посвященной итогам своего первого визита за границу в Киев.

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"Мы детально обсудили этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским. Есть полное понимание в необходимости соблюдения экологических норм, чтобы не подвергать риску около семи миллионов граждан Молдовы и Украины, проживающих в бассейне реки Днестр. Река обеспечивает нас питьевой водой, мы должны сохранить это и для следующих поколений", - сообщила президент Молдовы.

Как отметила Санду, сейчас перспективы сооружения электростанций на Днестре обсуждают рабочие группы правительств двух стран, но окончательное решение может быть принято только с учетом результатов экспертизы, которую проведут специалисты Евросоюза.

"Через несколько дней я буду в Брюсселе. Я буду просить, чтобы эта экспертиза была проведена самым тщательным образом", - сказала президент.

Украинские власти в течение нескольких последних лет заявляют о намерении построить на реке Днестр в районе города Новоднестровск, шесть современных электростанций, которые дополнят уже существующий в этом районе большой гидроузел.

Молдавские экологи утверждают, что такое строительство может привести к обмелению реки, разрушению экосистемы, а также исчезновению флоры и фауны. Кроме того, это может создать угрозы в обеспечении водой ряда населенных пунктов, включая Кишинев и Одессу.

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