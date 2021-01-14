У Швейцарії скасували відомі змагання через британця, який спричинив спалах коронавірусу

Британського туриста звинуватили у спалаху випадків коронавірусу, який змусив чиновників скасувати знамениті гірськолижні перегони у швейцарському Лаберхорні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

На курорті Венген, де проводяться перегони, до середини грудня було зафіксовано лише 10 випадків вірусу. Але незабаром їх кількість почала зростати, і з того часу багато випадків були пов’язані з новим штамом Covid-19, вперше виявленим у Великій Британії.

Читайте також В Австрії виявили новий COVID-кластер: британці на курсах гірськолижних інструкторів

Швейцарська влада визначила, що щонайменше 27 випадків пов'язані з одним британським туристом, який зупинявся в готелі у Венгені протягом Різдвяних канікул.

Чиновники намагалися врятувати гонку, закривши школи та пропонуючи закрити курорт для всіх, крім спортсменів. Швейцарські чиновники з Міністерства охорони здоров'я спочатку погодились з планом, але подальший стрибок випадків на початку цього тижня спонукав їх скасувати подію.

На курорті вже розпочали масове тестування на коронавірус.

Читайте також Сотні британців втекли з карантину на гірськолижному курорті в Швейцарії

Швейцарія, на відміну від сусідніх Франції та Італії, не закривала гірськолижні схили у святковий період, заборонивши тільки роботу барів та ресторанів.

Гірськолижні перегони в Лаберхорні - одні з найбільш відвідуваних зимових спортивних змагань у світі, щороку збирають близько 30 000 глядачів. Траса Лауберхорн - це найдовший у світі спуск, де лижники можуть досягти швидкості 160 км/год.

Перегони, які є етапом Кубка світу, спочатку перенесли на австрійський гірськолижний курорт Кіцбюель, але спалах коронавірусу там спричинив ще одне перенесення, цього разу до Флахау, 100 км на схід.