В Швейцарии отменили известные соревнования из-за британца, который вызвал вспышку коронавируса

Британского туриста обвинили во вспышке случаев коронавируса, который заставил чиновников отменить знаменитые горнолыжные гонки в швейцарском Лаберхорне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

На курорте Венген, где проводятся гонки, до середины декабря было зафиксировано лишь 10 случаев вируса. Но вскоре их количество начало расти, и с тех пор много случаев были связаны с новым штаммом COVID-19, впервые выявленным в Великобритании.

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Швейцарские власти определила, что по меньшей мере 27 случаев связаны с одним британским туристом, который останавливался в отеле в Венгене во время рождественских каникул.

Чиновники пытались спасти гонку, закрыв школы и предлагая закрыть курорт для всех, кроме спортсменов. Швейцарские чиновники из Министерства здравоохранения сначала согласились с планом, но дальнейший рост случаев в начале этой недели побудил их отменить событие.

На курорте уже начали массовое тестирование на коронавирус.

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Швейцария, в отличие от соседних Франции и Италии, не закрывала горнолыжные склоны в праздничный период, запретив только работу баров и ресторанов.

Горнолыжные гонки в Лаберхорне - одни из самых посещаемых зимних спортивных соревнований в мире, ежегодно собирают около 30 000 зрителей. Трасса Лаберхорн - это самый длинный в мире спуск, где лыжники могут достичь скорости 160 км/ч.

Гонки, которые являются этапом Кубка мира, сначала перенесли на австрийский горнолыжный курорт Кицбюэль, но вспышка коронавируса там вызвала еще один перенос, на этот раз в Флахау, в 100 км к востоку.