Румыния раскритиковала идею Греции о "паспорте вакцинации" для свободных путешествий

Президент Румынии Клаус Йоханнис раскритиковал предложение Греции о создании "паспортов вакцинации" от коронавируса, позволяющих свободные путешествия в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

На днях с таким предложением к Еврокомиссии обратился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Хотя мы не собираемся делать вакцинацию обязательной, или обязательной для поездок, люди, получившие вакцину, должны иметь возможность путешествовать без ограничений", - предложил он.

По его мнению, это бы дополнительно мотивировало людей вакцинироваться и увеличило бы шанс скорее вернуться к нормальной жизни.

"Я не думаю, что это хорошая идея. Паспорт вакцинации должен быть, но для медицинских вопросов, а не для путешествий. Это важная информация для врачей, однако использование таких сертификатов для того, чтобы разделить население Европы на две категории, не кажется мне хорошей идеей", - отметил по этому поводу президент Румынии.

Премьер Греции предлагал вынести вопрос на обсуждение на видеоконференции лидеров 21 января.

Сама идея сертификата о вакцинации в Еврокомиссии рассматривается уже длительное время и включена в прививочную стратегию блока. Речь идет о создании надежного сертификата вакцинации, который бы признавался во всех странах ЕС.

Несколько стран, как Дания и Польша, уже объявили, что будут выдавать паспорта вакцинации.

В Польше лицам, получившим две дозы вакцины от коронавируса, планируют делать дополнительные исключения из общих правил: вакцинированные люди смогут пользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования и им также не придется проходить карантин после контакта с человеком, инфицированным COVID-19.

В Дании не сообщали о каких-то привилегиях для вакцинированных граждан, но отметили, что такой сертификатн потенциально может пригодиться для поездок за границу, если какие-то страны выдвинут такое условие для въезда.

Во Франции обсуждали идею паспорта вакцинации и привилегий для вакцинированных граждан, но после жесткой критики отказались от нее. Недавно министр по вопросам транспорта отверг возможность требования "паспорта вакцинации" для допуска на авиарейсы.

В то же время, в Молдове уже не требуют самоизоляции от прибывших со стран "красной зоны", если они предоставят справку о вакцинации от коронавируса.