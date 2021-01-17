На затонувшем возле Турции сухогрузе было 10 украинцев, 6 моряков спасли - МИД

На затонувшем у берегов Турции сухогрузе "Arvin" находились 10 граждан Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Олега Николенко.

"У берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту. 6 человек спасены, 2 погибли. Поисково-спасательная операция по 4 морякам продолжается", - написал Николенко в Twitter.

Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. «Гаряча» лінія: +90 539 550 98 98 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

Он добавил, что украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи.

Как сообщалось, судовладельцем затонувшего у берегов Турции сухогруза является украинская компания Arvin Shipping LTD.

Турецкие спасательные службы ранее сообщили, что экипаж состоит из 15 человек, а корабль был под флагом РФ. Позже турецкие власти опровергли эту информацию и стало известно, что в экипаже только двое россиян.

После аварии экипаж перешел на спасательные шлюпки, продолжается поисковая операция.