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На затонувшем возле Турции сухогрузе было 10 украинцев, 6 моряков спасли - МИД

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На затонувшем возле Турции сухогрузе было 10 украинцев, 6 моряков спасли - МИД

Воскресенье, 17 января 2021, 16:14

На затонувшем у берегов Турции сухогрузе "Arvin" находились 10 граждан Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Олега Николенко.

"У берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту. 6 человек спасены, 2 погибли. Поисково-спасательная операция по 4 морякам продолжается", - написал Николенко в Twitter.

Он добавил, что украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи.

Как сообщалось, судовладельцем затонувшего у берегов Турции сухогруза является украинская компания Arvin Shipping LTD.

Турецкие спасательные службы ранее сообщили, что экипаж состоит из 15 человек, а корабль был под флагом РФ. Позже турецкие власти опровергли эту информацию и стало известно, что в экипаже только двое россиян.

После аварии экипаж перешел на спасательные шлюпки, продолжается поисковая операция.

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