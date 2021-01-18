В Дании рассказали о побочных эффектах от вакцины: серьезных - восемь случаев

В Дании зарегистрировали несколько сообщений о возможных побочных реакциях на вакцинацию. Из рассмотренных 117 случаев большинство побочных эффектов были незначительными.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Датского агентства по лекарственным средствам.

Чаще всего пациенты жаловались на боль в месте укола, головную боль, тошноту, озноб, повышение температуры.

В восьми случаях у людей развилась значительная аллергическая реакция - больше, чем ожидалось.

Сообщается также о 11 случаях смерти вскоре вакцинации, из них пока предварительно исследовали 5. В своем сообщении Датское медицинское агентство отмечает, что смерть скорее всего не связана с тем, что люди получили вакцину.

"Сообщение о смерти вскоре после вакцинации - ожидаемые, так как первыми вакцину получают старшие люди и уязвимые группы", - отмечает руководитель Датского медицинского агентства Таня Эриксен.

В настоящее время в Дании первую дозу вакцины получили более 118 000 человек.

Как сообщалось, Дания - одна из лидеров в ЕС по темпам вакцинации от коронавируса: прививки получили уже 2% населения.