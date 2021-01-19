Кожен восьмий житель Англії мав антитіла до коронавірусу в грудні
Вівторок, 19 січня 2021, 13:33
За оцінками Управління національної статистики, кожна восьма людина в Англії мала антитіла до коронавірусу в грудні, що дозволяє припустити, що вони перехворіли на COVID-19.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За даними Управління національної статистики, минулого місяця у 12,1% людей у віці 16 років і старших в Англії були антитіла.
Цей показник склав 8,9% в Шотландії, 9,8% в Уельсі і 7,8% в Північній Ірландії.
Нагадаємо, 18 січня у Британії кількість госпіталізованих хворих на коронавірус досягла найвищих показників за час епідемії.
Водночас кількість вакцинованих від коронавірусу вже перевищила 4 мільйони.
Уряд Британії ставить за мету до вересня надати можливість вакцинуватися усьому дорослому населенню.
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