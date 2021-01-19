Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Єврокомісія розраховує вакцинувати до літа 70% дорослого населення в ЄС

"Газпром" вперше визнав ймовірність припинення будівництва "Північного потоку-2"

Вакцинація у ЄС залишається добровільною - Єврокомісія

Берлін шкодує про санкції США проти корабля РФ, який будує "Північний потік-2"






Кожен восьмий житель Англії мав антитіла до коронавірусу в грудні

Вівторок, 19 січня 2021, 13:33

За оцінками Управління національної статистики, кожна восьма людина в Англії мала антитіла до коронавірусу в грудні, що дозволяє припустити, що вони перехворіли на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними Управління національної статистики, минулого місяця у 12,1% людей у віці 16 років і старших в Англії були антитіла.

Читайте також
Англія відкрила ще 10 центрів вакцинації та запрошує вже 3-4 "пріоритетні групи"

Цей показник склав 8,9% в Шотландії, 9,8% в Уельсі і 7,8% в Північній Ірландії.

Нагадаємо, 18 січня у Британії кількість госпіталізованих хворих на коронавірус досягла найвищих показників за час епідемії.

Водночас кількість вакцинованих від коронавірусу вже перевищила 4 мільйони.

Уряд Британії ставить за мету до вересня надати можливість вакцинуватися усьому дорослому населенню. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Велика Британія
powered by lun.ua