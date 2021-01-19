Кожен восьмий житель Англії мав антитіла до коронавірусу в грудні

За оцінками Управління національної статистики, кожна восьма людина в Англії мала антитіла до коронавірусу в грудні, що дозволяє припустити, що вони перехворіли на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними Управління національної статистики, минулого місяця у 12,1% людей у віці 16 років і старших в Англії були антитіла.

Цей показник склав 8,9% в Шотландії, 9,8% в Уельсі і 7,8% в Північній Ірландії.

Нагадаємо, 18 січня у Британії кількість госпіталізованих хворих на коронавірус досягла найвищих показників за час епідемії.

Водночас кількість вакцинованих від коронавірусу вже перевищила 4 мільйони.

Уряд Британії ставить за мету до вересня надати можливість вакцинуватися усьому дорослому населенню.