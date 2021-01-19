Каждый восьмой житель Англии имел антитела к коронавирусу в декабре

По оценкам Управления национальной статистики, каждый восьмой человек в Англии имел антитела к коронавирусу в декабре, что позволяет предположить, что они переболели COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным Управления национальной статистики, в прошлом месяце в 12,1% людей в возрасте 16 лет и старше в Англии были антитела.

Читайте также Англия открыла еще 10 центров вакцинации и приглашает уже 3-4 приоритетные группы

Этот показатель составил 8,9% в Шотландии, 9,8% в Уэльсе и 7,8% в Северной Ирландии.

Напомним, 18 января в Британии количество госпитализированных больных коронавирусом достигло самых высоких показателей за время эпидемии.

В то же время количество вакцинированных от коронавируса уже превысило 4 миллиона.

Правительство Великобритании ставит за цель до сентября предоставить возможность вакцинироваться всему взрослому населению.