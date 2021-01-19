Каждый восьмой житель Англии имел антитела к коронавирусу в декабре
По оценкам Управления национальной статистики, каждый восьмой человек в Англии имел антитела к коронавирусу в декабре, что позволяет предположить, что они переболели COVID-19.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
По данным Управления национальной статистики, в прошлом месяце в 12,1% людей в возрасте 16 лет и старше в Англии были антитела.
Этот показатель составил 8,9% в Шотландии, 9,8% в Уэльсе и 7,8% в Северной Ирландии.
Напомним, 18 января в Британии количество госпитализированных больных коронавирусом достигло самых высоких показателей за время эпидемии.
В то же время количество вакцинированных от коронавируса уже превысило 4 миллиона.
Правительство Великобритании ставит за цель до сентября предоставить возможность вакцинироваться всему взрослому населению.