В Офисе президента надеются на новый "нормандский" саммит в 2021 году

В Офисе президента Украины надеются, что новый саммит лидеров в Нормандском формате по поводу войны на Донбассе сможет состояться в 2021 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил Игорь Жовква, заместитель главы Офиса президента и дипломатический советник президента Украины, в своей колонке, опубликованной в издании "Зеркало недели".

"Мы ставим целью в 2021 году провести следующий саммит в нормандской формате. Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса - установление мира на Донбассе на украинских условиях", - пишет Игорь Жовква.

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В этом Украина рассчитывать на поддержку Германии и Франции.

Игорь Жовква добавил, что также будет продолжаться работа над реализацией договоренностей, достигнутых лидерами на прошлой парижском саммите 9 декабря 2019 года. Параллельно Украина будет работать над усилением международного давления на Россию, чтобы заставить ее выполнять собственные обязательства.

"Тактическими задачами" по ситуации на Донбассе он называет сохранение режима тишины, активизацию работы Трехсторонней контактной группы, обмен удерживаемыми лицами и обеспечение доступа к ним представителей Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций, полноценное открытие новых контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничение, отвод сил и разминирование на согласованных участках, обеспечение беспрепятственного доступа наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированные территории.

Напомним, недавно в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает на проведение встречи политических советников по Донбасса в нормандской формате в январе 2021 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что не считает "тупиком" ситуацию с Нормандским форматом из-за отсутствия повторной встречи на уровне лидеров, и этот переговорный формат остается важным и необходимым.

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