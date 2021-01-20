Врятовані із затонулого корабля в Туреччині моряки прибули до України

П'ятеро громадян України, членів екіпажу суховантажу Arvin, який затонув 17 січня у Чорному морі, прибули до Одеси.

Про це заявив керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"О 04:35 наші громадяни, члени екіпажу суховантажу Arvin, вилетіли з Анкари за маршрутом Анкара-Стамбул-Одеса. 0 9:00 їх літак приземлився в Одесі", - повідомив Білик.

За його словами, вчора кожен з врятованих членів екіпажу суховантажу Arvin поспілкувався з представниками мінтранспорту Туреччини в рамках розслідування інциденту.

"У хлопців були без протоколу взяті показання щодо обставин інциденту. Близько 10-ї вечора ці процедури були закінчені", - повідомив Білик.

17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув суховантаж Arvin. Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії Arvin Shipping LTD.

Врятовані моряки розповіли, що з моменту того, як судно почало тонути, до повного затоплення, минуло близько 5 хвилин.