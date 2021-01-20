Спасенные с затонувшего корабля в Турции моряки прибыли в Украину

Пятеро граждан Украины, члены экипажа сухогруза Arvin, затонувшего 17 января в Черном море, прибыли в Одессу.

Об этом заявил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"В 4:35 наши граждане, члены экипажа сухогруза Arvin, вылетели из Анкары по маршруту Анкара-Стамбул-Одесса. В 9:00 их самолет приземлился в Одессе", - сообщил Билык.

По его словам, вчера каждый из спасенных членов экипажа сухогруза Arvin пообщался с представителями Минтранспорта Турции в рамках расследования инцидента.

"У ребят были без протокола взяты показания относительно обстоятельств инцидента. Около 10 вечера эти процедуры были закончены", - сообщил Билык.

17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын потерпел крушение и утонул сухогруз Arvin. Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании Arvin Shipping LTD.

Спасенные моряки рассказали, что с момента того, как судно начало тонуть, до полного затопления, прошло около 5 минут.