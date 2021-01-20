У США почалася інавгурація Джо Байдена

У Вашингтоні почалася церемонія інавгурації 46-го президента США Джо Байдена, яка проходить за посилених заходів безпеки і з обмеженою кількістю гостей через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Байдена приведе до присяги голова Верховного суду Джон Робертс, а віцепрезидентку Камалу Гарріс - суддя Соня Сотомайор.

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Перша промова Байдена на посаді президента не стосуватиметься Трампа, заявила його прессекретар, а натомість буде зосереджена на темах єдності. Традиційне інавгураційне звернення розглядається як ключовий шанс задати тон його терміну.

"Ми витрачаємо набагато менше часу на розмови, роздуми та хвилювання щодо Дональда Трампа, ніж, я думаю, більшість людей припускають", - сказала Джен Псакі, яка буде прессекретарем Білого дому.

Дональд Трамп не буде присутній на церемонії. Він вже залишив Білий дім і попрямував до резиденції у Флориді. Замість нього буде віцепрезидент Майк Пенс.

Більше 25 000 військовослужбовців Національної гвардії перебувають у Вашингтоні, щоб забезпечити безпеку інавгурації, і столиця фактично заблокована. Заходи були посилені через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа 6 січня.

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Команда Байдена закликала людей залишатися вдома, і 200 000 квитків, які зазвичай продаються на інавгурацію, скоротили до 1000 лише для членів Конгресу, колишніх президентів і високопосадовців.

На Національній алеї у Вашингтоні, де розміщені Капітолій та найбільш визначні пам’ятки США, кілька днів тому встановили 200 тисяч прапорів, що символізуватимуть американців, які не зможуть бути присутні на інавгурації.

Церемонія завершиться опівдні (19:00 за Києвом). Команда Байдена вже підготувала низку указів, яке новий президент підпише в перший день на посаді.

За всіма подіями навколо церемонії слідкуйте у нашій трансляції Президент Джо Байден: як готують інавгурацію нового лідера США. LIVE