В США началась инаугурация Джо Байдена

В Вашингтоне началась церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, которая проходит при усиленных мерах безопасности и с ограниченным количеством гостей из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Байдена приведет к присяге председатель Верховного суда Джон Робертс, а вице-президента Камалу Харрис - судья Соня Сотомайор.

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Первая речь Байдена на посту президента не будет касаться Трампа, заявила его пресс-секретарь, а будет сосредоточена на темах единства. Традиционное инаугурационное обращение рассматривается как ключевой шанс задать тон его сроку.

"Мы тратим гораздо меньше времени на разговоры, мысли и беспокойство по поводу Дональда Трампа, чем, я думаю, большинство людей предполагают", - сказала Джен Псаки, которая будет пресс-секретарем Белого дома.

Дональд Трамп не будет присутствовать на церемонии. Он уже покинул Белый дом и направился в резиденцию во Флориде. Вместо него будет вице-президент Майк Пенс.

Более 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии находятся в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность инаугурации, и столица фактически заблокирована. Меры были усилены из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января.

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Команда Байдена призвала людей оставаться дома, и 200 000 билетов, которые обычно продаются на инаугурацию, сократили до 1000 только для членов Конгресса, бывших президентов и чиновников.

На Национальной аллее в Вашингтоне, где размещены Капитолий и самые выдающиеся памятники США, несколько дней назад установили 200 тысяч флагов, символизирующих американцев, которые не смогут присутствовать на инаугурации.

Церемония завершится в полдень (19:00 по Киеву). Команда Байдена уже подготовила ряд указов, которые новый президент подпишет в первый день в должности.

За всеми событиями вокруг церемонии следите в нашей трансляции Президент Джо Байден: как готовят инаугурацию нового лидера США. LIVE