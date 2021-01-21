В Германии заметно снизился прирост заражений коронавирусом

Прирост новых заражений коронавирусом в Германии за последнюю неделю существенно снизился.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом 21 января сообщил Институт Роберта Коха на основе средних данных за семь дней.

Количество новых заражений на 100 000 населения за последние семь дней составило 119, что является самым низким показателем с 1 ноября.

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Тенденция к падению держится последние 10 дней. 22 декабря, к примеру, средний показатель для страны был 197,6 случая на 100 000 населения.

Впрочем, ситуация в федеральных землях существенно отличается. Наибольшее количество заражений относительно численности населения - в Тюрингии, где этот показатель составляет 225, а также в Бранденбурге (203,3), тогда как в Бремене - 76,6.

Вводя строгие карантинные ограничения, правительство Германии ставило целью снизить этот показатель до менее 50 - на этой стадии система здравоохранения снова будет способна отслеживать контакты больных.

За последние сутки в Германии обнаружили 20 398 новых заражений, а всего с начала эпидемии – 2 088 400 только официально зарегистрированных случаев.

Умерли 1013 больных коронавирусом, а общее количество смертей достигло 49 783. Максимумом умерших в сутки остается показатель 14 января - 1244.

Напомним, недавно Германия еще на две недели продлила строгий локдаун - до 14 февраля.

Незадолго перед встречей канцлера Ангелы Меркель с премьерами федеральных земель ходили слухи, что возможно также усиление ограничений и полная остановка транспорта - но они не подтвердились.