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У Португалії п'ятий день поспіль - рекорди смертей від коронавірусу

П'ятниця, 22 січня 2021, 17:25

У Португалії вже п’ятий день підряд кількість померлих за добу - новий найвищий показник за увесь час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Publico.

За останню добу в країні померли 234 пацієнти з коронавірусом. Ще тиждень тому найвищі показники становили близько 160 померлих - а далі почали зростати, і вже четвертий день перевищують 200 померлих.

За минулу добу виявили 13 978 нових заражень, що є другим найвищим показником за час епідемії.

Загальна кількість підтверджених випадків в країні перевищила 609 тисяч, померли за увесь час епідемії 9920 хворих. Населення країни - близько 10,3 млн осіб.  

На цей час в країні 157 660 "активних" хворих, що на 6434 більше, ніж напередодні. 

З них у лікарнях перебувають близько 5780 пацієнтів - на 149 більше, ніж вчора; у реанімації - 715 осіб. 

Одужали за останню добу 7 319 хворих.

Нагадаємо, 15 січня у Португалії почав діяти новий локдаун. Всі другорядні підприємства повинні залишатися закритими з обов'язковою дистанційною роботою, де це можливо. Штрафи за порушення правил збільшилися вдвічі.

Школи спершу мали залишитися відкритими, але 21 січня уряд заявив, що всі освітні заклади все ж закриють на 15 днів. 

Прем’єр Антоніу Кошта пояснив, що рішення прийняли через новий "британський" штам коронавірусу.

 "Спостерігається дуже різке зростання британського штаму: він збільшився з 8% минулого тижня до 20%, а перспективні дослідження пророкують поширеність в Португалії, яка може досягти 60% наступного тижня", - зазначив він.

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Португалія Коронавірус
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