В Португалии пятый день подряд – рекорды смертей от коронавируса

В Португалии уже пятый день подряд количество умерших за сутки от коронавируса становятся самым высоким показателем за все время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Publico.

За последние сутки в стране умерли 234 пациента с коронавирусом. Еще неделю назад наивысшие показатели составляли около 160 умерших - а дальше начали расти, и уже четвертый день превышают 200 умерших.

За минувшие сутки обнаружили 13 978 новых заражений, что является вторым самым высоким показателем за время эпидемии.

Общее количество подтвержденных случаев в стране превысило 609 000, умерли за все время эпидемии 9920 больных. Население страны - около 10,3 млн человек.

В настоящее время в Португалии 157 660 активных больных, что на 6434 больше, чем накануне.

Из них в больницах находятся около 5780 пациентов - на 149 больше, чем вчера; в реанимации - 715 человек.

Выздоровели за последние сутки 7319 больных.

Напомним, 15 января в Португалии начал действовать новый локдаун. Все второстепенные предприятия должны оставаться закрытыми с обязательной дистанционной работой, где это возможно. Штрафы за нарушение правил увеличились вдвое.

Школы сначала должны были оставить открытыми, но 21 января правительство заявило, что все образовательные учреждения все же закроют на 15 дней.

Премьер Антониу Кошта пояснил, что решение принято из-за нового "британского" штамма коронавируса.

"Наблюдается очень резкий рост британского штамма: он увеличился с 8% на прошлой неделе до 20%, а перспективные исследования предсказывают его распространенность в Португалии, которая может достичь 60% на следующей неделе", - отметил он.