ЕС уже в понедельник будет готовить реакцию на массовые задержания в России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с тревогой отслеживает ситуацию с подавлением протестов в России, и в понедельник министры иностранных дел блока обсудят реакцию на эти события.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"С тревогой слежу за развитием событий в России. Я выражаю сожаление по поводу массовых задержаний, непропорционального применения силы, отключения интернета и телефонной связи", - заявил он в своем Twitter.

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Он напомнил, что в понедельник состоится заседание министров иностранных дел ЕС, на котором будут обсуждены дальнейшие шаги Евросоюза.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич также обеспокоен задержанием жены Навального и других мирных протестующих в России в субботу.

Президент Литвы назвал подавление протестов в России возвращением к сталинизму.

Юлия Навальная, жена заключенного российского оппозиционера, была задержана во время митинга в российской столице.

Полиция задержала более тысячи человек в протестах по всей стране, которые требовали освобождения Навального.