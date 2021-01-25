Зеленский призвал наказать причастных к избиению украинского подростка в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский призвал найти и наказать виновных в избиении 14-летнего украинца в Париже.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своем телеграм-канале. На других официальных ресурсах президента это заявление не обнародовано.

Зеленский заявил, что такое нападение десятерых на одного "шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью". Он отметил, что нападавших было около 10 человек и они были вооружены арматурой.

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"(Нужно) найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства... Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы.

Уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго. Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме ", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, избиение украинского подростка в Париже произошло еще 15 января, но случай получил огласку лишь в конце прошлой недели. В МИД Украины заявили, что украинские дипломаты обратились в прокуратуру Парижа в связи с инцидентом, а консул находится на связи с родными пострадавшего.

"Это невероятно дикое нападение. Выражаю поддержку юноше и его семье. Расследование должно пролить свет на все факты, участники этого грязного поступка должны быть задержаны", - заявил глава МВД Жеральд Дарманен.

Une attaque d’une sauvagerie inouïe. Soutien au jeune garçon et à sa famille. L’enquête doit permettre de faire toute la lumière sur les faits et d’interpeller les auteurs de cet acte immonde. https://t.co/5RE51fReaF — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 23, 2021

Мэр Парижа Анн Идальго также заявила, что шокирована произошедшим и ожидает, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности.

Extrêmement choquée par l’agression inouïe du jeune Yuriy. Les responsables doivent être retrouvés et jugés.

Tout mon soutien à lui et à sa famille. pic.twitter.com/ms09Ix0CKs — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 23, 2021

По последней информации от посла Украины во Франции, пострадавший на вечер 23 января оставался в тяжелом состоянии, но врачи видят положительную динамику.