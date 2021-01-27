AstraZenca отказалась встречаться с ЕС, который выдвигает претензии к поставкам вакцины

Фармацевтическая компания AstraZenca отказалась от запланированной встречи с топ-чиновниками ЕС в среду вечером для обсуждения задержки в поставках вакцины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет BBC со ссылкой на официального представителя ЕС.

Компания, выпускающая одну из передовых вакцин против коронавируса, находится в центре спора с ЕС по поводу поставок вакцины.

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ЕС заказал 600 млн доз препарата, разработанного Оксфордским университетом и AstraZeneca, перед тем, как вакцина ожидает одобрения в Евросоюзе.

Но компания заявляет, что у нее проблемы с поставками, и пытается решить их как можно быстрее. Она заявляет, что позднее решение ЕС о закупке вакцины не оставило ей большого пространства для маневра.

Как сообщает Politico, вместо встречи с чиновниками ЕС компания ответит письменно на запрос еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес с требованием предоставить дополнительную информацию о прогнозируемом сокращении поставок вакцины в ЕС на 60% в первом квартале 2021 года.

Чиновник Еврокомиссии сказал, что компания подписала предварительное соглашение о закупке вакцины, которое включало обязательства о том, что у компании есть производственные мощности для доставки доз.

На прошлой неделе AstraZeneca заявила ЕС, что не смогла достичь целей поставки вакцины до конца марта - это произошло после того, как производитель Pfizer объявил о временном замедление поставок в январе.

В ответ на задержки ЕС заявил, что может ограничить экспорт вакцин, изготовленных в блоке.