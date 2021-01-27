Вакцини Pfizer/BioNTech допоможе виготовляти французька компанія

Французька компанія Sanofi допоможе виробляти вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer/BioNTech.

Як пише "Європейська правда", заява про це розміщена на офіційному сайті компанії.

"Sanofi та BioNTech сьогодні уклали угоду, згідно з якою Sanofi підтримає виробництво та постачання вакцини COVID-19 від BioNTech, розробленої спільно з Pfizer", - зазначають у ній.

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Sanofi надасть BioNTech доступ до своїх виробничих потужностей, що дозволить додатково виготовити понад 125 млн доз вакцини. Перші поставки мають відбутися з потужностей Sanofi у Франкфурті влітку 2021 року.

"Ми вирішили підтримати BioNTech та Pfizer у виробництві їхньої вакцини, щоб допомогти відреагувати на глобальну потребу, оскільки маємо необхідні технології та обладнання. Ми свідомі того, що чим раніше будуть доступні вакцини, тим більше життів потенційно можна врятувати. Сьогоднішнє оголошення - це крок до спільної мети нашої галузі: докласти усіх зусиль для приборкання цієї пандемії", - заявив головний виконавчий директор компанії Пол Хадсон.

Він додав, що паралельно Sanofi продовжить розробку власної потенційної вакцини від коронавірусу - таких препаратів-кандидатів у компанії загалом два.

Новий етап випробувань тієї вакцини, що розробляється у співпраці з GSK, має розпочатися в лютому 2021 року. Якщо результати будуть позитивними, фінальна третя стадія випробувань відбудеться у другому кварталі 2021 року.

Нагадаємо, останнім часом у ЄС з'явилися проблеми з постачанням законтрактованих вакцин від коронавірусу. Низка країн отримали суттєво менше вакцини, ніж розраховували, через затримки поставок від BioNTech-Pfizer, пов'язані з необхідністю наростити потужності виробництва.

Невдовзі після цього компанія AstraZeneca повідомила, що зможе поставити у першому кварталі року суттєво менше доз, ніж передбачено контрактом.

У Єврокомісії після цього заявили, що ініціюватимуть контроль за експортом вироблених у ЄС доз вакцини.