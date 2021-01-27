Вакцины Pfizer/BioNTech поможет производить французская компания

Французская компания Sanofi поможет производить вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer/BioNTech.

Как пишет "Европейская правда", заявление об этом размещено на официальном сайте компании.

"Sanofi и BioNTech сегодня заключили соглашение, согласно которому Sanofi поддержит производство и поставку вакцины COVID-19 от BioNTech, разработанной совместно с Pfizer", - отмечают в нем.

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Sanofi предоставит BioNTech доступ к своим производственным мощностям, что позволит дополнительно изготовить более 125 млн доз вакцины. Первые поставки должны произойти с мощностей Sanofi во Франкфурте летом 2021 года.

"Мы решили поддержать BioNTech и Pfizer в производстве их вакцины, чтобы помочь отреагировать на глобальную потребность - поскольку имеем необходимые технологии и оборудование. Мы понимаем, что чем раньше будут доступны вакцины, тем больше жизней потенциально можно спасти. Сегодняшнее объявление - это шаг к общей цели отрасли - приложить все усилия для обуздания этой пандемии", - заявил главный исполнительный директор компании Пол Хадсон.

Он добавил, что параллельно компания продолжит разработку собственной потенциальной вакцины от коронавируса - таких препаратов-кандидатов у компании в целом два.

Новый этап испытаний вакцины, разрабатываемой в сотрудничестве с GSK, должен начаться в феврале 2021 года. Если результаты будут положительными, финальная третья стадия испытаний состоится во втором квартале 2021 года.

Напомним, в последнее время в ЕС появились проблемы с поставками законтрактованных вакцин от коронавируса. Ряд стран получили существенно меньше вакцин, чем рассчитывали, из-за задержек поставок от BioNTech-Pfizer, связанных с необходимостью нарастить мощности производства.

Вскоре после этого компания AstraZeneca сообщила, что сможет поставить в первом квартале года существенно меньше доз, чем предусмотрено контрактом.

В Еврокомиссии после этого заявили, что будут инициировать контроль за экспортом произведенных в ЕС доз вакцины.