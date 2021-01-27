МОЗ Чехії рекомендувало призупинити щеплення від COVID-19 через брак вакцин
Міністерство охорони здоров'я Чехії рекомендувало призупинити введення першої дози вакцини від коронавірусу на два тижні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.
Як заявила речниця міністерства Барбора Петерова, причиною цього є нестача вакцин і потреба забезпечити другою дозою тих, хто вже отримав першу.
"Міністерство охорони здоров'я рекомендує припинити вакцинацію першою дозою та призупинити запис на щеплення першою дозою на наступні 14 днів", - сказала вона.
За словами Петерової, було вирішено, що введення перших доз буде призупинено в Празі та, можливо, в інших регіонах, де недостатньо вакцини.
Міністр охорони здоров’я Ян Блатни заявив у неділю, що вакцинація найбільш ризикованої групи, до якої входять люди старше 80 років та медичні працівники, буде відкладена приблизно на місяць порівняно з початковим планом.
Спочатку цей етап мав закінчитися в лютому, але, ймовірно, триватиме до кінця березня.
Про призупинення введення першої дози вакцини раніше повідомили в столичному регіоні Іспанії.
Минулого тижня AstraZeneca заявила ЄС, що не змогла досягти цілей постачання вакцини до кінця березня – це сталося після того, як виробник Pfizer оголосив про тимчасове сповільнення поставок у січні.
У відповідь на затримки ЄС заявив, що може обмежити експорт вакцин, виготовлених у блоці.