МОЗ Чехії рекомендувало призупинити щеплення від COVID-19 через брак вакцин

Міністерство охорони здоров'я Чехії рекомендувало призупинити введення першої дози вакцини від коронавірусу на два тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Як заявила речниця міністерства Барбора Петерова, причиною цього є нестача вакцин і потреба забезпечити другою дозою тих, хто вже отримав першу.

"Міністерство охорони здоров'я рекомендує припинити вакцинацію першою дозою та призупинити запис на щеплення першою дозою на наступні 14 днів", - сказала вона.

За словами Петерової, було вирішено, що введення перших доз буде призупинено в Празі та, можливо, в інших регіонах, де недостатньо вакцини.

Міністр охорони здоров’я Ян Блатни заявив у неділю, що вакцинація найбільш ризикованої групи, до якої входять люди старше 80 років та медичні працівники, буде відкладена приблизно на місяць порівняно з початковим планом.

Спочатку цей етап мав закінчитися в лютому, але, ймовірно, триватиме до кінця березня.

Про призупинення введення першої дози вакцини раніше повідомили в столичному регіоні Іспанії.

Минулого тижня AstraZeneca заявила ЄС, що не змогла досягти цілей постачання вакцини до кінця березня – це сталося після того, як виробник Pfizer оголосив про тимчасове сповільнення поставок у січні.

У відповідь на затримки ЄС заявив, що може обмежити експорт вакцин, виготовлених у блоці.