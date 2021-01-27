Минздрав Чехии рекомендовал приостановить прививки от COVID-19 из-за нехватки вакцин

Министерство здравоохранения Чехии рекомендовало приостановить введение первой дозы вакцины от коронавируса на две недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Как заявила пресс-секретарь министерства Барбора Петерова, причиной этого является недостаток вакцин и потребность обеспечить второй дозой тех, кто уже получил первую.

"Министерство здравоохранения рекомендует прекратить вакцинацию первой дозой и приостановить запись на прививки первой дозой на следующие 14 дней", - сказала она.

По словам Петеровой, было решено, что введение первых доз будет приостановлено в Праге и, возможно, в других регионах, где недостаточно вакцины.

Министр здравоохранения Ян Блатны заявил в воскресенье, что вакцинация наиболее рискованной группы, в которую входят люди старше 80 лет и медицинские работники, будет отложена примерно на месяц по сравнению с первоначальным планом.

Сначала этот этап должен закончиться в феврале, но, вероятно, продлится до конца марта.

О приостановлении введения первой дозы вакцины ранее сообщили в столичном регионе Испании.

На прошлой неделе AstraZeneca заявила ЕС, не смогла достичь целей поставки вакцины до конца марта - это произошло после того, как производитель Pfizer объявил о временном замедление поставок в январе.

В ответ на задержки ЕС заявил, что может ограничить экспорт вакцин, изготовленных в блоке.