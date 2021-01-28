У США попереджають про "ризик внутрішнього екстремізму" у найближчі місяці

Міністерство нацбезпеки США у новому огляді щодо внутрішньої безпекової ситуації доповіді попереджає по "підвищену небезпеку" в країні ймовірно до кінця квітня. При цьому, в огляді вперше йдеться про загрозу від "внутрішніх екстремістів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє CBS News.

Йдеться про документ так званої Національної дорадчої системи щодо терористичних ризиків (National Terrorism Advisory System), виданий 27 січня.

"Наявна інформація дає підстави вважати, що деякі ідеологічно вмотивовані екстремісти, що мають невдоволення з приводу державної влади та переходу президентських повноважень, як і інші претензії, підживлені неправдивими наративами, можуть продовжити мобілізацію та підбурювати до чи вдатися до насильницьких дій", - зазначає Міністерство нацбезпеки.

Міністерство нацбезпеки зазначає, що таких невдоволених громадян з агресивними намірами могли додатково підбурити події під Капітолієм 6 січня.

З 2015 року міністерство зазвичай згадувало в оглядах про ризик від потенційних терористів - осіб, які живуть в країні і радикалізуються під впливом іноземних держав чи терористичних груп.

Як зазначає CBS, це перший раз, коли у документі йдеться про ризики, які є суто внутрішніми і пов’язані з "внутрішніми екстремістами". Проте потенційна загроза від перших також залишається.

Варто зазначити, що цей тип звіту надає загальний огляд про безпекову ситуацію і тенденції - на відміну від попередження про підвищену небезпеку, у ній йдеться про потенційні загрози.

Про загрозу від внутрішніх екстремістів попереджали і в очікуванні інавгурації президента Джо Байдена, а 12 нацгвардійців після перевірки відсторонили від участі в заходах безпеки.

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