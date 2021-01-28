В США предупреждают о риске "внутреннего экстремизма" в ближайшие месяцы

Министерство нацбезопасности США в новом обзоре по ситуации с безопасностью предупреждает о "повышенной опасности" в стране предположительно до конца апреля. При этом в обзоре впервые говорится об угрозе от "внутренних экстремистов".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает CBS News.

Речь идет о документе так называемой Национальной консультативной системы по террористическим рискам (National Terrorism Advisory System), выданном 27 января.

"Имеющаяся информация дает основания полагать, что некоторые идеологически мотивированные экстремисты, имеющие недовольство по поводу государственной власти и перехода президентских полномочий, как и другие претензии, подпитанные ложными нарративами, могут продолжить мобилизацию и подстрекать к или прибегнуть к насильственным действиям", - отмечает Министерство нацбезопасности.

Отмечают, что таких недовольных граждан с агрессивными намерениями могли дополнительно подстрекнуть события под Капитолием 6 января.

С 2015 года министерство обычно упоминало в обзорах о риске от потенциальных "доморощенных террористов" - лиц, живущих в стране, которые радикализировались под влиянием иностранных государств или террористических групп.

Как отмечает CBS, это первый раз, когда в документе говорится о рисках, которые являются сугубо внутренними и связаны с "внутренними экстремистами". Однако потенциальная угроза от первых также остается.

Стоит отметить, что этот тип отчета предоставляет общий обзор о ситуации с безопасностью и тенденциях. В отличие от предупреждения о повышенной опасности, в нем говорится о потенциальных угрозах.

Об угрозе от внутренних экстремистов говорили и в ожидании инаугурации президента Джо Байдена, а 12 нацгвардийцев после проверки отстранили от участия в мерах безопасности.

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