В Польше вступило в силу скандальное решение КС о почти полном запрете абортов

Вечером 27 января скандальное решение Конституционного суда Польши, что усиливает запрет абортов в стране до почти полного, было опубликовано и вступило в силу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Onet.

Напомним, решение суд огласил еще 22 октября, но долгое время оно оставалось неопубликованным.

После того, как стало известно о публикации решения, по всей стране начали собираться спонтанные акции протеста.

В частности, люди начали собираться перед зданием Конституционного суда в Варшаве, откуда затем двинулись шествием по улицам города.

Многочисленные группы людей собрались также в Щецине, Катовице, Кракове и других городах.

Организаторы протестов против запрета абортов, которые были массовыми и регулярными первое время после решения КС, объявили, что планируют новые крупные акции.

Напомним, КС своим решением объявил, что аборт из-за дефекта плода противоречит Конституции, установив правовую основу, равносильную почти полному запрету на прерывание беременности.

После массовых протестов президент Анджей Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.

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