В Польше вступило в силу скандальное решение КС о почти полном запрете абортов
Вечером 27 января скандальное решение Конституционного суда Польши, что усиливает запрет абортов в стране до почти полного, было опубликовано и вступило в силу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Onet.
Напомним, решение суд огласил еще 22 октября, но долгое время оно оставалось неопубликованным.
После того, как стало известно о публикации решения, по всей стране начали собираться спонтанные акции протеста.
В частности, люди начали собираться перед зданием Конституционного суда в Варшаве, откуда затем двинулись шествием по улицам города.
Nie będziesz szła sama. pic.twitter.com/MkERcWMlv2— Kamila Gasiuk-Pihowicz (@Gasiuk_Pihowicz) January 27, 2021
#Strajkkobiet przechodzi al. Jerozolimskimi obok Dworca Centralnego. pic.twitter.com/Jatnz2uJBm— Marcin Terlik (@MarcinTerlik) January 27, 2021
Многочисленные группы людей собрались также в Щецине, Катовице, Кракове и других городах.
#Strajkobiet w Krakowie. Aleje całkowicie zablokowane pic.twitter.com/lqTD1J2XjR— Katarzyna Barczyk (@katbarczyk) January 27, 2021
Организаторы протестов против запрета абортов, которые были массовыми и регулярными первое время после решения КС, объявили, что планируют новые крупные акции.
Напомним, КС своим решением объявил, что аборт из-за дефекта плода противоречит Конституции, установив правовую основу, равносильную почти полному запрету на прерывание беременности.
После массовых протестов президент Анджей Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.
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