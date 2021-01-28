У Німеччині убивцю прихильного до біженців політика засудили до довічного ув’язнення

У Німеччині ультраправий екстреміст Штефан Ернст був засуджений 28 січня до довічного ув'язнення за вбивство промігрантського політика Вальтера Любке у червні 2019 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Spiegel.

Рішення у справі вбивства Любке було оголошено у Вищому земельному суді Франкфурта. Головний обвинувачений Штефан Ернст був засуджений до довічного ув'язнення.

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Крім того, судді встановили особливу тяжкість провини. Це означає, що вихід з в'язниці через 15 років є практично неможливим.

Прокурори заявили, що мотивом вбивства є політичний екстремізм.

Ернсту також пред'явили звинувачення у спробі вбивства біженця Ахмеда I. У цій справі він був виправданий.

Маркус Х., звинувачений у співучасті в убивстві Любке, був виправданий. Суд засудив його до одного року і шести місяців позбавлення волі умовно за порушення закону про зброю.

Вальтера Любке, який очолював регіональний уряд у Касселі, застрелили в голову у ніч 2 червня 2019 року, коли він стояв на терасі власного будинку.

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Через два тижні поліція знайшла підозрюваного. Ним виявився 45-річний Штефан Ернст, близький до неонацистських рухів.

У серпні 2020 року Ернст визнав свою провину.

Любке був членом партії ХДС канцлерки Ангели Меркель. Він став відомим на національному рівні, коли відкрито підтримав її заклик прийняти біженців у 2015 році.

Вбивство Любке стало першим політичним убивством із ультраправим підґрунтям з 1920-х років у Німеччині.