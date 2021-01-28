В Германии убийцу благосклонного к беженцам политика приговорили к пожизненному заключению

В Германии ультраправый экстремист Штефан Эрнст был приговорен 28 января к пожизненному заключению за убийство промигрантского политика Вальтера Любке в июне 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

Решение по делу убийства Любке было объявлено в Высшем земельном суде Франкфурта. Главный обвиняемый Штефан Эрнст был приговорен к пожизненному заключению.

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Кроме того, судьи установили особую тяжесть вины. Это означает, что выход из тюрьмы через 15 лет практически невозможен.

Прокуроры заявили, что мотивом убийства является политический экстремизм.

Эрнсту также предъявили обвинение в попытке убийства беженца Ахмеда I. В этом деле он был оправдан.

Маркус Х., обвиняемый в соучастии в убийстве Любке, был оправдан. Суд приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы условно за нарушение закона об оружии.

Вальтера Любке, который возглавлял региональное правительство в Касселе, застрелили в голову в ночь 2 июня 2019 года, когда он стоял на террасе собственного дома.

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Через две недели полиция нашла подозреваемого. Им оказался 45-летний Штефан Эрнст, близкий к неонацистским движениям.

В августе 2020 года Эрнст признал свою вину.

Любке был членом партии ХДС канцлера Ангелы Меркель. Он стал известным на национальном уровне, когда открыто поддержал ее призыв принять беженцев в 2015 году.

Убийство Любке стало первым политическим убийством с ультраправой основой с 1920-х годов в Германии.