ЕС согласовал механизм блокировки экспорта вакцин от коронавируса - СМИ

Европейская комиссия в пятницу объявит о введении механизма, согласно которому страны ЕС смогут блокировать экспорт вакцин от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на двух представителей ЕС.

Согласно плану Брюсселя, ЕС проинструктирует свои таможенные органы о возможности блокировать экспорт вакцин, если у них нет предварительного одобрения. Схема должна быть подписана экспертами из 27 стран-участниц на заседании, которое также ожидается в пятницу.

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Страны ЕС предоставят такие разрешения только после того, как производители вакцин поставят дозы вакцин, обещанные в их "предыдущих соглашениях о закупках" с ЕС.

Поскольку и Pfizer/BioNTech, и AstraZeneca не достигают своих плановых показателей по поставкам, это позволит ЕС блокировать экспорт до уровня недельных плановых поставок.

В последние дни официальные лица ЕС обсуждали, будет ли план содержать резкое блокирование границ или просто систему прозрачности. Более жесткая версия, наконец, восторжествовала после того, как ухудшились отношения с англо-шведским фармацевтическим гигантом AstraZeneca.

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"Это дело самих компаний, чтобы убедиться, что они могут удовлетворить спрос. Для ЕС новый экспортный контроль является вопросом обеспечения того, чтобы на деньги, которые мы потратили, производились вакцины для наших граждан", - сказал чиновник.

Однако ЕС освободит от этого требования поставки вакцин для бедных стран и для международной программы COVAX под эгидой ООН.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что будут инициировать контроль над экспортом произведенных в ЕС доз вакцины после заявлений компании AstraZeneca, что она сможет поставить в первом квартале года существенно меньше доз, чем предусмотрено контрактом.

Перед тем ряд стран ЕС получили существенно меньше вакцины, чем рассчитывали, из-за задержек поставок от BioNTech-Pfizer.