ЄС може застосувати "термінові заходи" у відповідь на дефіцит вакцин - ЗМІ

Європейський союз може вжити "термінових заходів" у відповідь на брак вакцини від коронавірусу, пославшись на положення про надзвичайні ситуації в договорах ЄС.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Мішель згадав про можливість такого екстреного кроку в листі канцлеру Австрії і прем'єр-міністрам Чехії, Данії і Греції після відеосамміту лідерів ЄС минулого тижня, присвяченого заходам реагування на пандемію.

Читайте також У Німеччині вважають, що дефіцит вакцин збережеться до квітня

Мішель не конкретизував потенційні кроки, але офіційні особи заявили, що юрисконсульти Ради вважають, що повноваження, передбачені статтею 122 Договору про функціонування Європейського Союзу, можуть бути використані для того, щоб змусити виробників вакцин поділитися своїми патентами або іншими ліцензіями, а також вживати інших заходів для збільшення виробництва настільки затребуваних вакцин.

Під час саміту, який відбувся до того, як з'явилися новини про серйозний дефіцит виробництва вакцин компанією AstraZeneca, лідери країн ЄС зажадали, щоб фармацевтичні компанії виконали свої договірні зобов'язання. На той момент стурбованість викликала невелика затримка виробництва вакцини Pfizer/BioNTech.

"Ви дійсно праві в тому, що вакцини дійсно змінять правила гри в нашій боротьбі з COVID. Тому ми зі свого боку не будемо шкодувати зусиль, щоб забезпечити своєчасну вакцинацію наших громадян. Наші обговорення 21 січня виявили нашу чітку спільну позицію, згідно з якою вакцинацію необхідно прискорити в терміновому порядку", - написав Мішель чотирьом лідерам.

Читайте також У ЄС домовилися про спільний формат сертифікатів про вакцинацію

З огляду на недостатні пояснення з боку AstraZeneca, Мішель сказав, що блок повинен бути готовий діяти далі нового механізму прозорості експорту, оголошеного Комісією в четвер.

"Я підтримую всі зусилля з розв'язання цього питання з компаніями шляхом діалогу і переговорів. Однак, якщо не вдасться знайти задовільне рішення, я вважаю, що нам слід вивчити всі варіанти і використовувати всі правові засоби і заходи примусу, наявні в нашому розпорядженні, передбачені договорами. Якщо це буде визнано політично доцільним, це може включати можливе звернення до статті 122 TFEU. Це дало б ЄС і державам-членам юридичні засоби, шляхом прийняття відповідних термінових заходів, для забезпечення ефективного виробництва і поставок вакцини для нашого населення", - написав Мішель.

Стаття 122 зазвичай розглядається як механізм, що дозволяє ЄС терміново направити надзвичайну фінансову допомогу країні-члену, яка цього потребує, але офіційні особи заявили, що Мішель отримав інформацію від юридичної служби Ради, що це положення можна тлумачити більш широко.