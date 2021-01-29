Україна веде перемовини щодо вакцин з країнами ЄС, але в них самих є проблеми - Кулеба

Україна обговорювала питання отримання вакцин від коронавірусу в рамках формату "Люблінського трикутника", до якого входять Литва і Польща, але поки жодних домовленостей немає.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Тема вакцини була першим пунктом порядку денного нашої зустрічі. Колеги поінформували мене про ситуацію у своїх країнах, і я подякував їм за звернення до ЄС з проханням забезпечити вакцини країнам "Східного партнерства", в тому числі Україні. І сьогоднішня зустріч, і попередні розмови з міністрами європейських країн показують, що і в самому ЄС не все добре з постачанням вакцини у необхідних обсягах", - сказав Кулеба.

"Але сьогодні ми намітили додаткові кроки, які ми можемо зробити, щоб підтримувати один одного в питанні постачання вакцин", - додав міністр.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко у п'ятницю заявив, що вакцинація в Україні може початися в районі 15 лютого або пізніше.

До цього часу Україна уклала попередній контракт лише з однією компанією про закупівлю вакцин від коронавірусу - це китайський виробник Sinovac.

Однак, в рамках глобальної допомоги Covax Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

Як відомо, країни ЄС не отримають вчасно в повному обсязі куплених вакцин від виробників Pfizer та AstraZeneca.

Єврокомісія за згодою AstraZeneca опублікувала контракт про закупівлю вакцини від коронавірусу, який сторони підписали 27 серпня минулого року, щоб забезпечити прозорість у суперечці на тлі дефіциту вакцин.

Єврокомісія також ініціювала контроль за експортом вироблених у ЄС доз вакцини.