Украина ведет переговоры о вакцинах со странами ЕС, но у них есть проблемы - Кулеба

Украина обсуждала вопрос получения вакцин от коронавируса в рамках формата "Люблинского треугольника", в который входят Литва и Польша, но пока никаких договоренностей нет.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Тема вакцины была первым пунктом повестки дня нашей встречи. Коллеги сообщили мне о ситуации в своих странах, и я поблагодарил их за обращение к ЕС с просьбой обеспечить вакцины странам Восточного партнерства, в том числе Украине. И сегодняшняя встреча, и предыдущие разговоры с министрами европейских стран показывают, что и в самом ЕС не все хорошо с поставками вакцины в необходимых объемах", - сказал Кулеба.

"Но сегодня мы наметили дополнительные шаги, которые мы можем сделать, чтобы поддерживать друг друга в вопросе поставок вакцин", - добавил министр.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в пятницу заявил, что вакцинация в Украине может начаться в районе 15 февраля или позже.

До этого времени Украина заключила предварительный контракт только с одной компанией о закупке вакцин от коронавируса - это китайский производитель Sinovac.

Однако в рамках глобальной помощи Covax Украине обещали безвозмездно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.

Как известно, страны ЕС не получат вовремя в полном объеме купленные вакцины от производителей Pfizer и AstraZeneca.

Еврокомиссия с согласия AstraZeneca опубликовала контракт о закупке вакцины от коронавируса, который стороны подписали 27 августа прошлого года, чтобы обеспечить прозрачность в споре на фоне дефицита вакцин.

Еврокомиссия также инициировала контроль за экспортом произведенных в ЕС доз вакцины.