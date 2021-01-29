Єврокомісія пообіцяла, що до кінця року Україна отримає достатньо вакцини - ОП

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила президенту Володимиру Зеленському, що держави-сусіди ЄС протягом цього року отримать достатньо вакцини від коронавірусу.

Про це заявили в пресслужбі офісу президента України за підсумками телефонної розмови фон дер Ляєн і Зеленського, пише "Європейська правда".

В ОП зазначили, що Зеленський поінформував фон дер Ляєн, що вакцин, виділених у межах фонду COVAX, буде недостатньо для щеплення у 2021 році критично необхідної кількості українського населення.

У зв'язку з цим Зеленський закликав до більш активного залучення Європейської комісії до переговорного процесу України з виробниками.

"У прагненні бути здоровими українці не відрізняються від європейців. Пришвидшення постачання вакцини може стати сильним сигналом того, що Європейський Союз радий бачити Україну за одним столом не тільки коли все добре, а й у складних ситуаціях", - сказав Зеленський.

"Урсула фон дер Ляєн наголосила, що протягом 2021 року і країни Європейського Союзу, і держави-сусіди отримають достатню кількість доз вакцини", - йдеться у повідомленні пресслужби про розмову.

"Зараз увесь світ переживає безпрецедентну хвилю одночасної вакцинації", - цитує ОП главу Європейської комісії.

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До цього часу Україна уклала попередній контракт лише з однією компанією про закупівлю вакцин від коронавірусу - це китайський виробник Sinovac.

Однак в рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

Як відомо, країни ЄС не отримають вчасно в повному обсязі куплених вакцин від виробників Pfizer та AstraZeneca.

Єврокомісія також ініціювала контроль за експортом вироблених у ЄС доз вакцини.



