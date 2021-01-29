Еврокомиссия пообещала, что до конца года Украина получит достаточно вакцины - ОП
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила президенту Владимиру Зеленскому, что государства-соседи ЕС в течение этого года получат достаточно вакцины от коронавируса.
Об этом заявили в пресс-службе офиса президента Украины по итогам телефонного разговора фон дер Ляйен и Зеленского, пишет "Европейская правда".
В ОП отметили, что Зеленский сообщил фон дер Ляйен, что вакцин, выделенных в рамках фонда COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества украинского населения.
В связи с этим Зеленский призвал к более активному привлечению Европейской комиссии к переговорному процессу Украины с производителями.
"В стремлении быть здоровыми украинцы не отличаются от европейцев. Ускорение поставки вакцины может стать сильным сигналом того, что Европейский Союз рад видеть Украину за столом не только когда все хорошо, но и в сложных ситуациях", - сказал Зеленский.
"Урсула фон дер Ляйен отметила, что в течение 2021 года и страны Европейского Союза, и государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины", - говорится в сообщении пресс-службы о разговоре.
"Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации", - цитирует ОП главу Европейской комиссии.
До этого времени Украина заключила предварительный контракт только с одной компанией о закупке вакцин от коронавируса - это китайский производитель Sinovac.
Однако в рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали безвозмездно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.
Как известно, страны ЕС не получат вовремя в полном объеме купленных вакцин от производителей Pfizer и AstraZeneca.
Еврокомиссия также инициировала контроль за экспортом произведенных в ЕС доз вакцины.