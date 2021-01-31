Байден у понеділок представить концепцію зовнішньої політики США - ЗМІ

Президент США Джо Байден у понеділок викладе своє бачення зовнішньої політики, спрямоване на "відновлення місця Америки у світі".

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію поширив телеканал NBC з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації.

За словами чиновника, це буде перше важливе політичне звернення Байдена з моменту вступу на посаду і, швидше за все, відбудеться під час запланованого візиту в Держдепартамент.

Очікується, що президент також підпише низку виконавчих документів, пов'язаних з його зусиллями по демонстрації нового підходу США на світовій арені, включаючи формування цільової групи для возз'єднання сімей мігрантів, розділених попередньою адміністрацією.

Байден різко критикував зовнішню політику колишнього президента Дональда Трампа під час кампанії 2020 року і пообіцяв кардинальні зміни, якщо він виграє вибори, включаючи обіцянку активізувати роботу з союзниками США і протистояти супротивникам, таким як Росія.

Він уже приєднався до Паризької угоди з клімату після того, як Трамп вивів США з міжнародного пакту, і повернувся до Світової організації охорони здоров'я після того, як Трамп ініціював процес виходу. Байден також сказав, що на відміну від свого попередника він планує відновити дипломатичну взаємодію з Іраном.

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Байден також пообіцяв і далі кидати виклик Китаю - позицію, яку Трамп зробив наріжним каменем своєї зовнішньої політики "Америка перш за все".