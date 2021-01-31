Байден в понедельник представит концепцию внешней политики США - СМИ

Президент США Джо Байден в понедельник изложит свое видение внешней политики, направленное на "восстановление места Америки в мире".

Как сообщает "Европейская правда", такую информацию распространил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

По словам чиновника, это станет первым важным политическим обращением Байдена с момента вступления в должность и, скорее всего, произойдет во время запланированного визита в Госдепартамент.

Ожидается, что президент также подпишет ряд исполнительных документов, связанных с его усилиями по демонстрации нового подхода США на мировой арене, включая формирование целевой группы для воссоединения семей мигрантов, разделенных предыдущей администрацией.

Байден резко критиковал внешнюю политику бывшего президента Дональда Трампа во время кампании 2020 года и пообещал кардинальные изменения, если он выиграет выборы, включая клятву активизировать работу с союзниками США и противостоять противникам, таким как Россия.

Он уже присоединился к Парижскому соглашению по климату после того, как Трамп вывел США из международного пакта, и вернулся во Всемирную организацию здравоохранения после того, как Трамп инициировал процесс выхода. Байден также сказал, в отличие от своего предшественника он планирует возобновить дипломатическое взаимодействие с Ираном.

Байден также пообещал и дальше бросать вызов Китаю - позицию, которую Трамп сделал краеугольным камнем своей внешней политики "Америка прежде всего".