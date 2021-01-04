Кипр подтвердил 12 случаев нового штамма коронавируса у прибывших из Британии

Министерство здравоохранения Кипра подтвердило обнаружение 12 случаев нового варианта коронавируса у людей, недавно приехавших из Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Минздрав заявил, что из 19 положительных тестов на COVID-19, зарегистрированных у лиц, прибывших на Кипр из Британии в период с 6 по 20 декабря, кипрские власти обнаружили, что 12 тестов относятся к новому варианту.

Кипр сообщил о резком всплеске случаев COVID-19 за последние три недели, причем количество случаев на острове иногда превышает 600 в день.

С момента первого появления вспышки на Кипре в начале марта и до 2 января было инфицировано 23 445 человек и 129 человек скончались.

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