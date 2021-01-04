Україна надасть гуманітарну допомогу Хорватії, яка постраждала від землетрусів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія, яка постраждала через низку землетрусів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію поширив Офіс президента.

Згідно з документом, Кабінет міністрів має забезпечити надання гуманітарної допомоги Хорватії для подолання наслідків надзвичайної ситуації.

Найсильніший землетрус у Хорватії стався 29 грудня 2020 року, однак підземні поштовхи тривали кілька днів.

Щонайменше 7 людей загинули внаслідок землетрусу. Його магнітуду оцінили від 6,2 до 6,4 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр знаходився поблизу міста Петриня.

Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петриня та Сисак. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 13 тисяч об'єктів.

30 грудня ще три землетруси сколихнули Хорватію, але, на щастя, обійшлося без загиблих.