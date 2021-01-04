Украина предоставит гуманитарную помощь Хорватии, пострадавшей от землетрясений

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия, которая пострадала из-за ряда землетрясений.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию распространил Офис президента.

Согласно документу, Кабинет министров обеспечить предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

Самое сильное землетрясение в Хорватии произошло 29 декабря 2020 года, однако подземные толчки продолжались несколько дней.

По меньшей мере 7 человек погибли в результате землетрясения. Его магнитуду оценили от 6,2 до 6,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился вблизи города Петрины.

Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петриня и Сисак. Разрушены и повреждены более 13 000 объектов.

30 декабря еще три землетрясения всколыхнули Хорватию, но, к счастью, обошлось без погибших.