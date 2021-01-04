У Німеччині і Франції уряди критикують за повільну вакцинацію

У Німеччині та Франції зростає розчарування щодо низької швидкості та планування програми вакцинації населення від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Ларс Клінгбейл заявив, що Німеччина значно відстає від інших країн у змаганні за вакцинацію громадян під час пандемії. Він поклав провину на міністра охорони здоров'я Єнса Шпана з християнських демократів (ХДС).

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Наразі лише вакцина, розроблена компанією BioNTech та її американським партнером Pfizer, схвалена для використання в ЄС. Ці компанії вже ведуть переговори з потенційними виробничими партнерами.

Країни ЄС почали вакцинацію пізніше, ніж США чи Великобританія, де регулятори дали зелене світло препарату BioNTech/Pfizer у набагато більш прискорених процедурах.

Німеччина, в якій знаходиться компанія BioNTech, виступила з критикою тих, хто стверджував, що уряд не забезпечив стільки доз вакцини, скільки міг би мати.

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"Ми замовили достатню кількість вакцин для Німеччини та ЄС. Проблема не в кількості, яку замовляють. Проблема полягає в низькій початковій виробничій потужності на тлі надзвичайно високого світового попиту", - сказав Шпан.

У Франції також зростає невдоволення громадськості через повільну вакцинацію.

"Все вирішується в Парижі", - заявив глава постраждалого від коронавірусу регіону Гранд-Ест Жан Роттнер, додавши, що в даний час легше придбати машину, ніж зробити щеплення.

Тим часом депутат Європарламенту Яннік Жадот назвав програму щеплення "фіаско", зазначивши, що країна отримала таку ж кількість доз, що і її європейські сусіди.

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Водночас глава Французького агентства громадського здоров'я захищав дії уряду, заявляючи, що пріоритетом є вакцинація літніх мешканців будинків для престарілих, а не вимагання від них поїздок до центрів вакцинації.

За даними сайту Covid Tracker, лише трохи більше 500 людей отримали щеплення за понад сім днів з початку вакцинації у Франції. У сусідній Німеччині, яка розпочала вакцинацію в той же день, ця цифра становить понад 240 000.