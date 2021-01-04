В Германии и Франции правительства критикуют за медленную вакцинацию

В Германии и Франции растет разочарование низкой скоростью и планированием программы вакцинации населения от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Ларс Клингбейл заявил, что Германия значительно отстает от других стран в борьбе за вакцинацию граждан во время пандемии. Он возложил вину на министра здравоохранения Йенса Шпана из христианских демократов (ХДС).

Читайте также Агентство ЕС может утвердить вакцину Moderna раньше, чем планировалось

Сейчас только вакцина, разработанная компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, одобрена для использования в ЕС. Эти компании уже ведут переговоры с потенциальными производственными партнерами.

Страны ЕС начали вакцинацию позже, чем США или Великобритания, где регуляторы дали зеленый свет препарату BioNTech/Pfizer по гораздо более ускоренным процедурам.

Германия, в которой находится компания BioNTech, выступила с критикой тех, кто утверждал, что правительство не обеспечило столько доз вакцины, сколько могло бы иметь.

Читайте также Венгрия вряд ли будет использовать российскую вакцину - Орбан

"Мы заказали достаточное количество вакцин для Германии и ЕС. Проблема не в количестве, которое заказывают. Проблема заключается в низкой начальной производственной мощности на фоне чрезвычайно высокого мирового спроса", - сказал Шпан.

Во Франции также растет недовольство общественности из-за медленной вакцинации.

"Все решается в Париже", - заявил глава пострадавшего от коронавируса региона Гранд-Эст Жан Роттнер, добавив, что в настоящее время легче приобрести машину, чем сделать прививку.

Между тем депутат Европарламента Янник Жадот назвал программу прививок "фиаско", отметив, что страна получила такое же количество доз, что и ее европейские соседи.

Читайте также Британия первой в мире начинает использование вакцины Oxford/AstraZeneca

В то же время глава Французского агентства общественного здоровья защищал действия правительства, заявляя, что приоритетом является вакцинация пожилых жителей домов для престарелых, а не требование от них поездок в центры вакцинации.

По данным сайта Covid Tracker, только более 500 человек получили прививки за более чем 7 дней с начала вакцинации во Франции. В соседней Германии, которая начала вакцинацию в тот же день, эта цифра составляет более 240 000.