В Германии и Франции правительства критикуют за медленную вакцинацию
В Германии и Франции растет разочарование низкой скоростью и планированием программы вакцинации населения от коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Генеральный секретарь Социал-демократической партии Ларс Клингбейл заявил, что Германия значительно отстает от других стран в борьбе за вакцинацию граждан во время пандемии. Он возложил вину на министра здравоохранения Йенса Шпана из христианских демократов (ХДС).
Сейчас только вакцина, разработанная компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, одобрена для использования в ЕС. Эти компании уже ведут переговоры с потенциальными производственными партнерами.
Страны ЕС начали вакцинацию позже, чем США или Великобритания, где регуляторы дали зеленый свет препарату BioNTech/Pfizer по гораздо более ускоренным процедурам.
Германия, в которой находится компания BioNTech, выступила с критикой тех, кто утверждал, что правительство не обеспечило столько доз вакцины, сколько могло бы иметь.
"Мы заказали достаточное количество вакцин для Германии и ЕС. Проблема не в количестве, которое заказывают. Проблема заключается в низкой начальной производственной мощности на фоне чрезвычайно высокого мирового спроса", - сказал Шпан.
Во Франции также растет недовольство общественности из-за медленной вакцинации.
"Все решается в Париже", - заявил глава пострадавшего от коронавируса региона Гранд-Эст Жан Роттнер, добавив, что в настоящее время легче приобрести машину, чем сделать прививку.
Между тем депутат Европарламента Янник Жадот назвал программу прививок "фиаско", отметив, что страна получила такое же количество доз, что и ее европейские соседи.
В то же время глава Французского агентства общественного здоровья защищал действия правительства, заявляя, что приоритетом является вакцинация пожилых жителей домов для престарелых, а не требование от них поездок в центры вакцинации.
По данным сайта Covid Tracker, только более 500 человек получили прививки за более чем 7 дней с начала вакцинации во Франции. В соседней Германии, которая начала вакцинацию в тот же день, эта цифра составляет более 240 000.