Демократи у Конгресі США готують варіант швидкого імпічменту Трампу - ЗМІ

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі та її команда розглядають можливість блискавичної процедури імпічменту, якщо віцепрезидент Майк Пенс і його кабінет відмовляться вжити безпрецедентних кроків щодо відсторонення президента Дональда Трампа з посади менш ніж через два тижні.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію поширив телеканал CNN з посиланням на джерела.

Якщо Пенс і кабінет не ініціюють застосування 25-й поправки Конституції, щоб усунути від влади Трампа на підставі, як заявляють демократи, недієздатності глави держави, то обговорюється процес, який дозволив би обійти засідання комітету і винести статті про імпічмент прямо в зал в протягом двох днів.

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Один із варіантів, який вивчають демократи: запропонувати статті імпічменту через привілейоване рішення. Це дозволило б Палаті просувати голосування за імпічмент Трампа протягом двох днів, пропустити слухання, затвердити резолюцію про організацію, розслідування і перейти безпосередньо до голосування.

Таке втручання з метою усунення чинного президента вимагатиме значної підтримки обох партій, щоб домогтися успіху в Сенаті, чого у демократів поки немає. Але Пелосі прямо попередила Білий дім, що Палата представників оголосить Трампу імпічмент за "крамольні дії" в розпалюванні заворушень біля Капітолія в середу.

Пелосі і її команда обговорювали в четвер увечері, чи слід проводити швидке голосування по імпічменту, і переважна більшість була налаштована рухатися вперед. Демократи планують ще одну зустріч в п'ятницю.

Продовження дій в сторону імпічменту, звичайно, не означає, що Конгрес зможе усунути Трампа з посади. Лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл може відстрочити процедури і не проводити в своєму залі процес імпічменту, враховуючи, що обраний президент Джо Байден стане главою держави 20 січня.

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Джерела повідомили, що Макконнелл не розмовляв з Трампом протягом декількох тижнів - через те, що республіканець в середині грудня визнав, що Байден став президентом.

Зі свого боку, Байден не бажає ініціювати процедуру імпічменту, заявили в четвер увечері люди, знайомі з цим питанням, оскільки він вважає за краще зосередитися на вступі на посаду менш ніж через два тижні. "Імпічмент не допоможе об'єднати цю країну", - сказала людина, близька до Байдена, додавши, що "це питання, яке має вирішувати Конгрес".

Як відомо, 7 січня спільне засідання двох палат парламенту США підтвердило обрання Джо Байдена 46-м президентом США.

Трамп після цього пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.

Під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.

Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.

Все про події читайте у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE"